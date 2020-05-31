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Чугайнов: Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол

Бывший футболист "Локомотива" Игорь Чугайнов высказался о Юрии Семине, который покинул пост главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сёмин – первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол. Всегда буду относиться к нему с огромным уважением.

Прекрасно помню, как он приехал за мной в Адлер, где базировалось "Торпедо", и отвёз в Хосту на базу "Локомотива". Да, сам был за рулём. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент вспоминается. Палыч спрашивает: "У нас серьёзные нагрузки сегодня, выдержишь — 15 рывков по 100 метров". А я думаю: "Да какие проблемы, у Козьмича 15 по 200 вчера только было", - цитирует Чугайнова "Чемпионат".

Сегодня, 31 мая Юрий Семин официально больше не является главным тренером "Локомотива". С завтрашнего дня команду возглавит серб Марко Николич.

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает второе место, набрав 41 очко в 22 матчах.

Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по сегодняшний день. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны, трижды - Суперкубка.

"Локомотив" выложил пост, посвященный уходу Семина и предложил написать ему письмо

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Теги: Чугайнов Семин Локомотив
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