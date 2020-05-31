"Урал" объявил об уходе Михаила Меркулова

Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
Напомним, зимой футболист был отправлен в дубль. Президент "Урала" Григорий Иванов заявлял, что Меркулов не будет продан в другой клуб, а будет оставаться там до конца контракта.
Ранее Меркулов объявил о своем уходе из клуба, выложив в Instagram фото трудовой книжки и эпизод из фильма "Гарри Поттер и тайная комната", в которой домовенок Добби объявляет о том, что он свободен. Позже пост был удален.
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Защитник выступал за екатеринбургский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей и 2 голевых паса.
В СМИ сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован "Рубин". Отмечается, что основные детали перехода Меркулова в казанский клуб уже согласованы.
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Защитник "Урала" Михаил Меркулов покинул команду по окончании соглашения.
Фото: ФК "Урал"
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