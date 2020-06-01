"Страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку". Черчесов - о коронавирусе

На данный момент в мире зафиксировано более шести миллионов заражений инфекцией. Россия находится на третьем месте по числу заболевших, на территории страны подтверждено 414 тысяч заболеваний.
- Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: "Нет". Но есть еще слово "надо". Не хочешь, но надо. Вот с этим "надо" в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо.
По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку, - сказал Черчесов в передаче "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Напомним, что чемпионат России был приостановлен в середине марта в связи с распространением болезни. Ранее РФС принял решение возобновить чемпионат. РПЛ должна вернуться 21 июня.
Отметим, что оставшиеся в текущем сезоне матчи будут пускать зрителей, однако их общее количество не должно превышать 10% от общей вместимости стадиона.
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Фото: Reuters
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