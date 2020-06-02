Ранее сообщалось, что Адиев может возглавить тульскую команду, пока не продлившую контракт с нынешним наставником Игорем Черевченко.
Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"
- Сейчас преждевременно это обсуждать. У "Арсенала" скоро возобновление чемпионата, а я связан контрактом с клубом "Чайка".
Было бы мне интересно? Для меня возглавить любой клуб РПЛ – это всегда интересно, - приводит слова тренера Sport24.
Напомним, что в РПЛ Адиев работал с "Анжи" в сезоне 2018—2019.
Тульская команда после 22-х туров занимает седьмое место в чемпионате.
Адиев: слухи об "Арсенале"? Возглавить клуб РПЛ – всегда интересно
Наставник "Чайки" Магомед Адиев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".
Фото: ФК "Анжи"
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