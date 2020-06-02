- Мы продолжали работать, много времени уделяли "Спартаку-2". В то же время клубу стали и из других источников предлагать игроков, по которым нас просили сделать заключение. По Жиго, например, наши мнения совпали. По Ханни - нет, мы были против его трансфера.
Селекционеры обязательно должны лично общаться с тренером для лучшего взаимопонимания, но с Каррерой такого контакта не было. Пару раз пожали руки - и всё. В отличие, например, от времён Черчесова и Карпина. Они регулярно интересовались нашим мнением, - цитирует скаута Матч ТВ.
Массимо Каррера возглавил команду после Дмитрия Аленичева в 2016 году. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" стали показывать хорошие результаты, и как итог одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России.
Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
В декабре 2019 Массимо Каррера подписал контракт на 2 года с афинским клубом "АЕК". В 13 играх под руководством итальянца греческая команда 9 раз одержала победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Экс-скаут "Спартака": селекционеры должны общаться с тренером. С Каррерой контакта не было
Бывший скаут "Спартака" Григорий Евтушенко поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником "красно-белых" Массимо Каррерой.
Фото: СЭ
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