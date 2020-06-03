- Как-то в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики.
Когда "Локомотив" встречался с "Зенитом" - Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются, - цитирует Кингстона СЭ.
Лари Кингстон выступал за "Терек" (сейчас "Ахмат") с 2005 по 2007. В 2006 году он отправлялся в аренду на сезон в "Локомотив", так как клуб из Грозного вылетал из Премьер-лиги. До этого ганский хавбек играл за "Крылья Советов" с 2004 по 2005. Также в послужном списке Кингстона израильские, шотландские и ганские команды.
Андрей Аршавин защищал цвета петербургского "Зенита" с 1999 по 2008, а также в 2012-м году, и в период с 2013 по 2015.
"Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Экс-игрок "Терека" - о расизме
Экс-полузащитник "Терека", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Лари Кингстон рассказал, как сталкивался с проявлением расизма в России.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!