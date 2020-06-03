О кандидате сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, тренер занявшего третье место в зоне Центр ПФЛ "Сокола" Игорь Захаряк может получить такой же пост в команде "Краснодар".
На данный момент команду официально возглавляет Сергей Матвеев, однако на деле главным тренером является Мурад Мусаев. У специалиста нет лицензии Pro, поэтому он не может занимать свой пост официально.
После 22-х туров "Краснодар" находится на третьем месте в чемпионате России.
Наставник "Сокола" из ПФЛ может возглавить "Краснодар"
Стало известно, кто может занять пост главного тренера быков.
Фото: ФК "Строгино"
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