- Меня не пускали на базу по распоряжению Манчини. Поэтому моим пристанищем был офис, где я работал. Я с Манчини ни разу не общался, здоровался раза три-четыре, - цитирует Малафеева Чемпионат.
Роберто Манчини тренировал "Зенит" с 2017 по 2018. Под его руководством клуб из Петербурга занял 5-е место.
Отметим, что в качестве игрока Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 года по 2016. Затем он занимал должность заместителя спортивного директора. Его контракт истек 31 мая.
Малафеев: меня не пускали на базу по распоряжению Манчини
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, как экс-наставник клуба Роберто Манчини не пускал его на тренировочную базу.
Фото: СЭ
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