Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграме. Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон закончили карантинные мероприятия.
"Спартак" находится на 8-м месте таблицы. Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
4 июня Тедеско и его помощники приступят к работе с командой
Завтра главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, а также ряд футболистов и тренеров приступят к работе с командой после обязательного карантина.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!