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Гендиректор "Зенита" считает, что болельщики не смогут поддержать команду в выездных матчах

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал мнение о том, смогут ли болельщики поддерживать команду в гостевых матчах.
Фото: © ФК "Зенит"
"Конечно, есть традиции, и не хочется от них отказываться. Но пока по гостевому сектору никаких решений и предложений мы не видели. И, возможно, на данном этапе доигрывания выездной поддержки не будет, поскольку перемещение вызывает дополнительные риски", - цитирует Медведева ТАСС.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня. "Зенит" свой первый матч после возобновления проведет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 20 июня.

Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на домашних матчах своих команд. При этом стадионы должны быть заполнены не более чем на 10 процентов от общей вместимости арены.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 22 матчах.


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Теги: Медведев Зенит
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