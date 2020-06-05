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Медведев - о бесплатном показе матчей: даже 300 рублей подписки - это существенная сумма

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об итогах собрания клубов РПЛ, которое состоялось накануне.
Фото: twitter.com/davydov_index
- Самое главное, что у всех есть понимание, что нужно делать для того, чтобы мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли и потом вошли в новый сезон.

Есть вероятность того, что футбол пойдет в открытом доступе. Пускай у нас стоимость подписки низкая, даже 300 рублей подписки - это существенная сумма, - приводит слова Медведева Матч ТВ.

299 рублей - стоимость месячной подписки на телеканал Матч Премьер.

Напомним, телеканал Матч ТВ на общем собрании клубов РПЛ вынес на обсуждение способы бесплатного показа оставшихся игр, а также концепции дополнительного контента для телезрителей.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.


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Теги: Медведев Зенит
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