- Самое главное, что у всех есть понимание, что нужно делать для того, чтобы мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли и потом вошли в новый сезон.
Есть вероятность того, что футбол пойдет в открытом доступе. Пускай у нас стоимость подписки низкая, даже 300 рублей подписки - это существенная сумма, - приводит слова Медведева Матч ТВ.
299 рублей - стоимость месячной подписки на телеканал Матч Премьер.
Напомним, телеканал Матч ТВ на общем собрании клубов РПЛ вынес на обсуждение способы бесплатного показа оставшихся игр, а также концепции дополнительного контента для телезрителей.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.
Медведев - о бесплатном показе матчей: даже 300 рублей подписки - это существенная сумма
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об итогах собрания клубов РПЛ, которое состоялось накануне.
Фото: twitter.com/davydov_index
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!