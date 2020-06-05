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Захаряк стал главным тренером "Краснодара"

Фактический наставник быков Мурад Мусаев рассказал о перестановках в тренерском штабе "Краснодара".
Фото: РИА Новости
Напомним, что Мусаев не может занимать пост главного тренера официально из-за отсутствия лицензии PRO. Ранее на этой позиции в клубе работал Сергей Матвеев.

Матвеева сменил экс-наставник "Сокола" из ПФЛ Игорь Захаряк.

- Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам. С Захаряком мы знакомы с 2005 года. Вместе работали в клубе "Краснодар-2000".

Когда я закончу обучение на лицензию PRO? Надеюсь, это случится до возобновления чемпионата, - приводит слова Мусаева "СЭ".


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Теги: Мусаев Краснодар
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