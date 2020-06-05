Напомним, что иностранный тренер сменил Юрия Сёмина 1 июня. На момент рокировки "Локо" занимал второе место в чемпионате России.
Семин рассказал про мутного алжирца: он завел в "Локо" Мариу, собирается привезти Баделя. А причем тут Роналду?
- Уверен ли я, что у Николича получится в "Локо"? Да, практически не сомневаюсь. Может помешать только то, что предыдущим тренером был Юрий Палыч.
Вокруг клуба очень большой ажиотаж, с легендой клуба расстались в тот момент, когда команда шла на втором месте – это создает дикое напряжение. Спортивная общественность сейчас на стороне Семина, все понимают, что расставание получилось некрасивым, поэтому Марко будет сложно, - приводит "СЭ" слова бывшего футболиста.
Дуймович выступал за "Локо" в сезонах 2009-2010.
Чемпионат России будет возобновлён 19 июня. В первом после возобновления туре "Локомотив" примет "Оренбург". Напомним, что на трибуны возможен допуск болельщиков, однако их число не должно будет превышать десяти процентов от общей заполняемости арены.
Экс-игрок "Локомотива": Николичу будет сложно, общественность сейчас на стороне Семина
Экс-футболист московского "Локомотива" Томислав Дуймович прокомментировал выбор руководства железнодорожников в пользу сербского специалиста Марко Николича.
Фото: Getty Images
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