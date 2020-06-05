Свернуть все/Развернуть все

Экс-игрок "Локомотива": Николичу будет сложно, общественность сейчас на стороне Семина

Экс-футболист московского "Локомотива" Томислав Дуймович прокомментировал выбор руководства железнодорожников в пользу сербского специалиста Марко Николича.
Фото: Getty Images
Напомним, что иностранный тренер сменил Юрия Сёмина 1 июня. На момент рокировки "Локо" занимал второе место в чемпионате России.

Семин рассказал про мутного алжирца: он завел в "Локо" Мариу, собирается привезти Баделя. А причем тут Роналду?

- Уверен ли я, что у Николича получится в "Локо"? Да, практически не сомневаюсь. Может помешать только то, что предыдущим тренером был Юрий Палыч.

Вокруг клуба очень большой ажиотаж, с легендой клуба расстались в тот момент, когда команда шла на втором месте – это создает дикое напряжение. Спортивная общественность сейчас на стороне Семина, все понимают, что расставание получилось некрасивым, поэтому Марко будет сложно, - приводит "СЭ" слова бывшего футболиста.

Дуймович выступал за "Локо" в сезонах 2009-2010.

Чемпионат России будет возобновлён 19 июня. В первом после возобновления туре "Локомотив" примет "Оренбург". Напомним, что на трибуны возможен допуск болельщиков, однако их число не должно будет превышать десяти процентов от общей заполняемости арены.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Семин Николич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Краснодаре" отметили день русского языка, прочитав Пушкина (видео)
Мельгарехо вернулся в Парагвай 1
MLS отстранила голкипера "Далласа" от команды. Игрок обвиняется в домашнем насилии
Агент Вагнера рассказал, когда игрок объявит о своём будущем
"Такую доску почета сделать стеной плача нельзя". Евсеев оказался впечатлён баннером с игроками "Уфы"
Источник: Вагнер Лав почти стопроцентно вернется в ЦСКА 7
Экс-игрок "Локомотива": Николичу будет сложно, общественность сейчас на стороне Семина 1
Захаряк стал главным тренером "Краснодара"
Жезус: у расистов нет мозгов. Люди чувствуют, что с них хватит, поэтому бунтуют
"Восхитительный вид". Жена Икарди показала фигуру в социальных сетях
Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА 7
Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ потерпит некоторые изменения
"Вильярреал" заинтересован в возвращении защитника "МЮ" Эрика Байи
"Локомотив" работает над трансфером Баделя
Мужчины хотят из "Тамбова" в Нижний Новгород, "Химки" отказались от РПЛ. Что вообще творится? 2
"Ницца" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере 22-летнего защитника
Вагнер Лав: планирую сменить обстановку
"Коринтианс" сообщил о расставании с Вагнером Лавом
Широков: не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско 1
Матч между тульским "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет со зрителями
"Спасибо вам за все". Семин обратился к болельщикам "Локомотива" 5
В чемпионате Италии будет разрешено 5 замен
Широков поддержал решение руководства "Локомотива" расстаться с Семиным 18
Мертенс в ближайшее время продлит контракт с "Наполи"
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к уходу из клуба
"Тамбов" на постоянной основе может переехать в Нижний Новгород 1
Бабаев объяснил, откуда берутся слухи об интересе ЦСКА к разным игрокам
Главный тренер "Баварии" - о Вернере: "Челси" провернул качественную сделку 1
"Факел" объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Соловьевым
Темников прокомментировал свои слова о зарплатах футболистов 7
Все новости