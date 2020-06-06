"Несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии". Агент рассказал об интересе к Данченко

Представляющий интересы игрока "Рубина" Олега Данченко Александр Карпов рассказал, какие клубы хотели бы видеть у себя его клиента.

Фото: ФК "Рубин"