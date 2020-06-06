В текущем сезоне Данченко провёл 19 матчей в рамках РПЛ и отдал две результативные передачи.
- Данченко интересуются московские клубы? Он один из ведущих правых защитников РПЛ, несколько раз в этом сезоне попадал в сборные тура.
Действительно несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом, - приводит слова агента Sport24.
Ранее Данченко выступал за донецкий "Шахтёр". По версии портала Transfermarkt, игрок на данный момент стоит 2,8 млн евро.
"Рубин" после 22-х туров идёт на 14-й строчке чемпионата России.
"Несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии". Агент рассказал об интересе к Данченко
Представляющий интересы игрока "Рубина" Олега Данченко Александр Карпов рассказал, какие клубы хотели бы видеть у себя его клиента.
Фото: ФК "Рубин"
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