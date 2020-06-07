- Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в "Рубин", - цитирует бразильца канал Анара Ибрагимова в Яндекс.Дзен.
Ранее мы сообщали, что бразилец назвал президента России "правильным мужиком".
32-летний хавбек выступал за казанский клуб с 2010 по 2016. В футболке "Рубина" он вышел на поле в 46-ти матчах РПЛ и забил 6 голов.
Также Карлос выступал за "Хоффенхайм", "Гремио", "Атлетико Минейро".
Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо рассчитывает вернуться в Казань
Бывший полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо выразил желание однажды вернуться в казанский клуб.
Фото: Реальное Время
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