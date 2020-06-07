Функционер прокомментировал информацию, согласно которой "Наполи" интересуется форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, а также игроками Йовичем ("Реал"), Осимхеном ("Лилль") и Эвертоном ("Гремио").
- Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещё один очень хороший футболист.
Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей. Всё будет зависеть от того, какая будет ситуация с этими футболистами через два месяца, - приводит слова спортивного директора AreaNapoli.
В текущем сезоне Азмун провёл за "Зенит" 21 матч, забил десять голов и сделал шесть ассистов. Петербургская команда лидирует после 22-х туров с отрывом в девять очков.
Действующий чемпион возобновит сезон матчем против ЦСКА 20 июня.
"Их будет сложно привезти в Неаполь". Спортивный директор "Наполи" прокомментировал интерес клуба к Азмуну
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли отреагировал на трансферные слухи вокруг итальянского клуба.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!