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Гендиректор "Зенита" Медведев объяснил ситуацию с Ивановичем

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об уходе защитника клуба Бранислава Ивановича после окончания сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона, - цитирует Медведева Sport24.

Также гендиректор петербургского клуба отметил, что ни с кем из игроков не велись переговоры по новым контрактам, в том числе и с сербским защитником.

Ранее сообщалось, что "Зенит" и Иванович не сошлись в деталях нового контракта и игрок покинет клуб по окончании сезона. Серб перешел в российскую команду зимой 2017 года.


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Теги: Медведев Иванович Зенит
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