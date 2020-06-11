Шустиков продлил контракт с "Торпедо" "Торпедо" объявило о подписании нового контракта с защитником Сергеем Шустиковым.Как сообщает пресс-служба, новое соглашение с 31-летним капитаном рассчитано до 2021 года.За "Торпедо" Шустиков выступает с 2015 года. В минувшем сезоне первенства ФНЛ он провел 13 матчей. View this post on Instagram Капитан — с нами! ?? Контракт с Сергеем Шустиковым @shust6 продлен на один год. A post shared by Torpedolife (@torpedolife) on Jun 11, 2020 at 3:04am PDT Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 15:07 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Шустиков Торпедо Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5