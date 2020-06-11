"Лука все еще восстанавливается от травмы колена. Он уже тренируется по индивидуальной программе.
Лука работает очень усердно. В ближайшие недели он вернётся к тренировкам с командой", - цитирует агента Sport24.
Джорджевич получил травму в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 6 матчах и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком с активе.
Агент Джорджевича рассказал, когда игрок вернется к тренировкам с "Локомотивом"
Агент нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал, когда черногорский футболист вернется к тренировкам.
Фото: Спорт день за днем
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