"Возможно, сезон РПЛ-2020/21 стартует не 1 августа, а 8—9-го числа. Клубы премьер-лиги уже попросили сдвинуть его начало. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась хотя бы дней десять. Двух недель отдыха футболистам точно хватит. Но что нам остаётся делать? Будем играть", - цитирует Иванова RT.
Напомним, нынешний сезон чемпионата России приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 турах.
Ранее "Ахмат" обратился к РПЛ с просьбой отложить новый формат лимита на легионеров. Напомним, с нового сезона лимит будет по схеме "8+17".
"Ахмат" просит РПЛ отложить новый формат лимита на легионеров
Президент "Урала": возможно, новый сезон РПЛ стартует позже
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что новый сезон Премьер-лиги может стартовать позже.
Фото: Матч ТВ
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