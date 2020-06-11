Уткин и Семин вошли в число людей, вдохновляющих своим примером граждан России

Сотрудники "Левада-центра" спросили жителей России, кто из современных знаменитостей их вдохновляет.

Фото: lokomotiv.info

Чаще всего опрошенные упоминали президента страны Владимира Путина (8% респондентов).



Самый большой показатель в группе граждан от 18 до 24 лет получил блогер Василий Уткин (менее 1%). Опрошенные от 25 до 39 лет чаще называли Юрия Семина (1%).



Опрос россиян был проведен в период с 24 по 27 апреля. Сотрудники центра утверждают, что статистическая погрешность не превышает 2,4%.