Об этом сообщает Bobscoccer. Напомним, в период пандемии члены клуба пошли на сокращение зарплат в объеме 50% в апреле-мае.
"Зенит" - лидер РПЛ текущего сезона, у команды 50 очков. Следующую игру петербуржцы проведут в Москве против ЦСКА 20 июня.
Источник: футболисты и персонал "Зенита" с июня будет получать полную зарплату
Начиная с этого месяца все обязательства по выплату зарплат игрокам команды и персоналу "Зенита" будут выполнены в полном объеме.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!