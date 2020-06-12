Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний футболист близок к возвращению в ЦСКА.
"Чтобы понять, каков бразилец сейчас, его для начала увидеть надо. О Лаве рассуждают в основном для хайпа, на злобу дня. А я вот со своими былыми армейскими пристрастиями не знаю, но люблю сомневаться. Трибуны встретят Вагнера замечательно, сомнений нет, и даже если ничего не покажет, останутся ему благодарны", - приводит слова Розанова "Матч ТВ".
Сообщалось, что ЦСКА намерен подписать с форвардом контракт на 1 год. Ранее Вагнер покинул клуб "Коринтианс" и находится в статусе свободного агента.
Вагнер выступал за армейцев с 2004 по 2013 год и в 2013 году полгода. В его активе 124 гола и 53 голевые передачи в 259 матчах за ЦСКА.
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Юрий Розанов: о Вагнере Лаве рассуждают в основном для хайпа, на злобу дня
Известный комментатор Юрий Розанов поделился мнением о бразильском нападающем Вагнере Лаве.
Фото: © Gettyimages
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