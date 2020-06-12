Свернуть все/Развернуть все

Юрий Розанов: о Вагнере Лаве рассуждают в основном для хайпа, на злобу дня

Известный комментатор Юрий Розанов поделился мнением о бразильском нападающем Вагнере Лаве.
Фото: © Gettyimages
Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний футболист близок к возвращению в ЦСКА.

"Чтобы понять, каков бразилец сейчас, его для начала увидеть надо. О Лаве рассуждают в основном для хайпа, на злобу дня. А я вот со своими былыми армейскими пристрастиями не знаю, но люблю сомневаться. Трибуны встретят Вагнера замечательно, сомнений нет, и даже если ничего не покажет, останутся ему благодарны", - приводит слова Розанова "Матч ТВ".

Сообщалось, что ЦСКА намерен подписать с форвардом контракт на 1 год. Ранее Вагнер покинул клуб "Коринтианс" и находится в статусе свободного агента.

Вагнер выступал за армейцев с 2004 по 2013 год и в 2013 году полгода. В его активе 124 гола и 53 голевые передачи в 259 матчах за ЦСКА.

ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

Орлов: Вагнер точно не вернется в ЦСКА. Посмотрите на его фото - это взрослый человек

Агент Вагнера: пока нет никакого решения. Мы все еще смотрим, какое место будет лучше


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Розанов Вагнер Лав ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Геркус: Дзюба в "Тоттенхэме" - это не чушь. Моуринью хотел видеть его в команде
Хусаинов: подготовить судей за пару недель – почти невозможно
Хусаинов: судьи без подготовки обречены на ряд непреднамеренных ошибок
Кавани требует от "Интера" контракт с высокой заработной платой
Стало известно, сколько Томас Цорн зарабатывает в "Спартаке"
Брат Рамоса: Серхио мечтает завершить карьеру в "Реале"
С июня футболисты "Крыльев Советов" получают зарплату в полном объеме
Черышев включен в список игроков "Валенсии" на матч с "Леванте"
"Слава богу, что не было никакой поножовщины". Милевский рассказал о конфликте с Алиевым
Мостовой: не уверен, что Смолов сейчас будет основным нападающим "Сельты"
Агент Сафонов: у Миранчука может получиться в Европе. У него отличные данные
Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO
Сборная России поздравила соотечественников с Днем России
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Защитник "Милана" станет игроком "ПСЖ"
Юрий Розанов: о Вагнере Лаве рассуждают в основном для хайпа, на злобу дня
Сорокин: теоретически Петербург сможет принять больше матчей Евро
Это'О: Месси - лучший игрок мира и лучший футболист в истории
Савин: по ошибке отправил сообщение "Чпокните ЦСКА" Газзаеву вместо Карпина 2
Экс-игрок "Енисея" Дугалич на полгода снял жилье двум бездомным женщинам
Испания и Италия возвращаются! Игры Ла Лиги – каждый день, с крутым интершумом и эффектом присутствия зрителей
"Урал" объявил, что матч с "Рубином" в Екатеринбурге пройдет со зрителями
Милевский рассказал, как приход Семина в киевское "Динамо" изменил его гулящего одноклубника
Месси забил шикарный гол на тренировке (видео)
Розанов - о борьбе с онкологией: либо помру, либо буду работать 8
ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля 4
Евсеев: добрым словом и пистолетом тренер можно добиться большего 3
Игроки "Уфы" сдали тест на коронавирус в пятый раз
Источник: футболисты и персонал "Зенита" с июня будет получать полную зарплату
Ванда Нара: я занимаю место в мужском мире, где женщин рассматривают как посудомоек
Все новости