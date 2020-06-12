Об этом сообщает СЭ. "Ростов" намеревался провести спарринги с "Сочи" и "Краснодаром", однако эти команды совсем скоро сыграют в рамках чемпионата.
Был вариант сыграть с "Зенитом", но ростовчане посчитали это дорогим с точки зрения логистики.
В следующем туре РПЛ "Ростов" сыграет с "Сочи" 19 июня.
"Ростов" не собирается проводить товарищеские матчи перед рестартом РПЛ
Ростовская команда будет готовится к возобновлению РПЛ без контрольных поединков.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!