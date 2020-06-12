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"Ростов" не собирается проводить товарищеские матчи перед рестартом РПЛ

Ростовская команда будет готовится к возобновлению РПЛ без контрольных поединков.
Фото: ФК "Ростов"
Об этом сообщает СЭ. "Ростов" намеревался провести спарринги с "Сочи" и "Краснодаром", однако эти команды совсем скоро сыграют в рамках чемпионата.

Был вариант сыграть с "Зенитом", но ростовчане посчитали это дорогим с точки зрения логистики.

В следующем туре РПЛ "Ростов" сыграет с "Сочи" 19 июня.


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Теги: Ростов
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