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Арустамян: Аршавин станет помощником Рибалты в "Зените"

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин получит должность в петербургском клубе.
Фото: © ФК "Зенит"
Ранее сообщалось, что Аршавин станет спортивным директором "Зенита". Однако, по словам Арустамяна, он станет помощником спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.

"Изначально Аршавина видели руководителем академии, но Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем. Испанец хочет видеть его у себя в помощниках и передать свои контакты и знания — после чего передать и дела. Такой план Хавьер изложил гендиректору Александру Медведеву.

Аршавина слишком хорошо знают в Европе, чтобы этим не воспользоваться. Изначально сложно было примерить на Андрея пост главы академии. Работа эта новая для Аршавина, но все же рутинная и почти не видная публике – долгие разговоры с родителями, тренерами...

Ситуация Аршавина похожа на то, что уже произошло с Павлом Недведом в "Ювентусе". Павел, тоже звезда своего клуба, по окончании карьеры игрока пришел в менеджмент без конкретных полномочий. Но занял место в совете директоров — и через какое-то время получил пост вице-президента. Сейчас Недвед —вторая-третья фигура в клубе, наравне с Аньелии и Паратичи.

Думаю, именно такой пример вдохновил Рибалту, который в свое время работал в "Юве". Логика четкая: Андрей обретет опыт в спортивном департаменте, и затем получит уже ключевую роль в "Зените", - написал Арустамян в телеграм-канале.


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Теги: Арустамян Зенит Аршавин Рибалта
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