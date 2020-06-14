Ранее становилось известно, что "Тамбов" может переехать в Нижний Новгород, объединившись с одноимённым клубом. Причиной этому мог стать не отвечающий требованиям РПЛ стадион в Тамбове.
- Пока мы всё делаем для того, чтобы выступать у себя дома. Сейчас будем пытаться получить лицензию, чтобы играть в следующем сезоне именно в Тамбове. Пока так.
Если не пройдём лицензирование? Конечно, будем рассматривать другие варианты. И то, если останемся в РПЛ. Сейчас это главная задача. Надеюсь, что мы с Божьей помощью останемся. Верю в тренеров, в ребят. Сделаем все для того, чтобы сыграть в Тамбове, - приводит "СЭ" слова функционера.
Домашние матчи в текущем сезоне РПЛ "Тамбов" проводил сначала в Саранске, а во второй части сезона в Нижнем Новгороде.
"Тамбов" после 22-х туров занимает 11-ю строчку РПЛ. В рамках 23-го тура команда Первушина проведёт матч против "Уфы". В рамках товарищеской игры тамбовчане сегодня уступили "Локомотиву" (0:1).
Спортивный директор "Тамбова": делаем всё, чтобы выступать у себя дома
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков признался, что в клубе не хотят переезда в другой город.
Фото: ФК "Тамбов"
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