- При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и развивать капитал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить, - цитирует Дьякова Чемпионат.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Дьяков: привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить
Защитник Виталий Дьяков выразил мнение о зарплатах футболистов, а также поделился своими представлениями о распределении финансов.
Фото: Чемпионат
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