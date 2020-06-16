Дьяков: привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить

Защитник Виталий Дьяков выразил мнение о зарплатах футболистов, а также поделился своими представлениями о распределении финансов.

Фото: Чемпионат