Ранее игрок заявил следующее: "Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно".
- Я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова. Он видит всё со своей колокольни. Жизнь-то расставляет по местам. Кобелев может быть плохим, а где тогда хорошие тренеры? Пусть он говорит, что угодно, - цитирует Кобелева Чемпионат.
Напомним, что Андрей Кобелев тренировал московское "Динамо" с 2006 года по 2010-й, а также в период 2015-2016.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Кобелев: я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал слова экс-защитника команды Виталия Дьякова.
Фото: СЭ
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