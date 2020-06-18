Прядкин: "Тамбов" - больная тема. Больше никто навстречу не пойдёт

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о ситуации с проведением домашних матчей "Тамбова". Клубу приходится проводить домашние матчи в других городах из-за затянувшейся реконструкции домашнего стадиона.



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Ранее сообщалось, что "Тамбов" может переехать в Нижний Новгород и сменить название."Несколько раз поднимали этот вопрос. Нельзя так говорить, что это в последний раз. Мы трижды за последний месяц побывали в Тамбове, наглядно увидели то количество денег, которое выделяется. "Тамбов" – больная тема. Это тысячное замечание, больше никто навстречу не пойдёт", - цитирует Прядкина "Чемпионат".В "Тамбове" утверждают, что реконструкция стадиона затянулась из-за проблем с поставкой материалов во время пандемии коронавируса.