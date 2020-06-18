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Карпин - о "Сочи": на мой взгляд, победитель конкурса "фейр-плэй года" в РПЛ уже определен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с предстоящим матчем с "Сочи".
Фото: Чемпионат
- Реакций несколько. Первое - непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у "Сочи", разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, - это РПЛ.

Второе - была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у "Сочи" ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу - на РПЛ, не на договоренности клубов.

Третье - перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более - даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

На мой взгляд, победитель конкурса "Фейр-Плэй года" в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации… Не очень понимаю, когда говорят, что пусть "Ростов" приезжает играть в Сочи - получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное - получить три очка? - цитирует Карпина РБ-Спорт.


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Теги: Карпин Ростов Сочи
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