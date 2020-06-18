Гус Тил сыграл в 15-ти встречах текущего сезона РПЛ, забил гол и сделал два ассиста. При этом полузащитник является самым дорогим приобретением в истории "Спартака".
- Это в каком-то смысле его проблема: когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более — в таком молодом возрасте.
Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощен. Тиль талантлив, и он нам нужен, - сказал наставник красно-белых в интервью клубной пресс-службе.
Москвичи на данный момент занимают 8-е место в чемпионате, ближайший матч "Спартак" проведёт 20 июня в 16:30 на выезде с тульским "Арсеналом".
Чемпионат России будет возобновлён сегодня игрой "Крыльев Советов" против "Ахмата".
Тедеско: прогресс Тила налицо
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил состояние полузащитника команды Гуса Тила.
Фото: ФК "Спартак"
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