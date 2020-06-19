Ранее Парамонов исполнял обязанности помощника главного тренера.
В мае "Оренбург" не стал продлевать контракт с Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов.
"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в активе.
ФК "Оренбург"
"Оренбург" заявил Парамонова на должность главного тренера команды
Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшиеся матчи сезона.
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