"Оренбург" заявил Парамонова на должность главного тренера команды

Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшиеся матчи сезона.

Ранее Парамонов исполнял обязанности помощника главного тренера.В мае "Оренбург" не стал продлевать контракт с Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов."Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в активе.