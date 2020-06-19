"Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже всё сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей", - приводит слова Карпина официальный сайт клуба.
Руководить донской командой в матче с "Сочи" будет тренер молодежного состава "Ростова" Заурбек Тедеев.
Напомним, у шести игроков ранее был выявлен коронавирус. Команда ушла на двухнедельный карантин. Играть против "Сочи" будут футболисты 2003 года рождения.
Матч "Сочи" - "Ростов" состоится сегодня в 20:00 мск.
"Ростов" после 22 туров занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Карпин: будем болеть за наших детей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
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