Свернуть все/Развернуть все

Хусаинов считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Сочи"

Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что "Сочи" забил "Ростову" первый гол с нарушением правил.
Фото: sportbox
"Заболотный фолил, гол забит с нарушением правил. Была атака защитника, который пытался выбить мяч с линии ворот. Пенальти тоже левый. Футбольный бог всё видит", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".

Напомним, за "Ростов" в этом матче выступают игроки, которым меньше 20 лет.

17 мая стало известно, что шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом. Команда Валерия Карпина помещена на двухнедельный карантин.

На данный момент в матче идет второй тайм, счет 4:1 в пользу "Сочи".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хусаинов Сочи Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Губерниев обратил внимание на несоблюдение социальной дистанции болельщиками на матче "Сочи" - "Ростов"
Хусаинов считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Сочи" 3
Тьяго Силва хочет зарабатывать в новом клубе 10 млн евро в год
"Ростов": выяснили, чем занимались игроки "Сочи", когда наш игрок пошёл в школу 3
Цорн - Селихове: он большой молодец
"Ростов" забил гол "Сочи" на 1-й минуте матча 3
Уткин: почему на картинке про школьников только "Ростов"? Потому, что "Сочи" – дно 2
"Ахмат" одолел и обогнал "Крылья", Глушаков принял участие в трёх голевых эпизодах 6
Орлов: Кокорину надо идти только в "Зенит" 3
Руководить "Спартаком" в матче с тульским "Арсеналом" будет Андреас Хинкель 2
Карпин: будем болеть за наших детей 3
"Сочи" сыграет с "Ростовом" основным составом 12
Попов: готов к матчам, дайте только выйти на поле 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Президент "Ростова": думаю, эта ситуация сделает нас только сильнее 1
Бурлак забил первый гол после возобновления РПЛ
Мостовой: пусть хотя бы половина состава "Сочи" будет молодёжной 2
Гендиректор "Сочи": здоровье молодых игроков "Ростова" на совести их клуба 19
Фанаты "Локомотива" до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте 14
"Сочи" заблокировал "Ростов" в инстаграме 11
"Ростов" опубликовал фотографии молодых игроков, которые примут участие в матче с "Сочи" 4
"Ростов" отреагировал на пост "Сочи" про школьников 3
"Крылья Советов" и "Ахмат" назвали стартовые составы 1
"Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой". "Сочи" - о матче с "Ростовом" 9
"Оренбург" заявил Парамонова на должность главного тренера команды
Дзюба опубликовал мем про матч "Сочи" - "Ростов" 5
"Ни один из ребят не играл в РПЛ". "Ростов" опубликовал заявку на матч против "Сочи" 2
Малафеев сделал прогноз на матчи после рестарта РПЛ
Орлов: не могу понять, почему молчит "Ростов"? Они нарушили условия 8
Бывший врач сборной России - об участии молодёжки "Ростова" в матче с "Сочи": это опасная ситуация
Все новости