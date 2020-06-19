"Заболотный фолил, гол забит с нарушением правил. Была атака защитника, который пытался выбить мяч с линии ворот. Пенальти тоже левый. Футбольный бог всё видит", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Напомним, за "Ростов" в этом матче выступают игроки, которым меньше 20 лет.
17 мая стало известно, что шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом. Команда Валерия Карпина помещена на двухнедельный карантин.
На данный момент в матче идет второй тайм, счет 4:1 в пользу "Сочи".
Хусаинов считает, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Сочи"
Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что "Сочи" забил "Ростову" первый гол с нарушением правил.
Фото: sportbox
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