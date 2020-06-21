- Сложно сейчас что-то комментировать, ребята из Ростова приехали заряжены, дали неплохой бой. Но мы выиграли. Наши молодые ребята тренируются с основой, на них рассчитывают, они неплохо себя проявили. Могли бы ещё забить, были возможности. Но ничего, в принципе, хороший опыт для всех. И для ребят из "Ростова" тоже, - цитирует Рубашко News.
Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.
На игру приехали игроки академии "Ростова" в возрасте от 16 до 19 лет и были разгромлены более опытной командой.
Гендиректор "Сочи" Рубашко - об игре с "Ростовом": могли бы ещё забить, были возможности
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал итог игры с "Ростовом".
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндексе