"Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал". Игрок "Тамбова" извинился за своё поведение

Игрок "Тамбова" Гурам Тетрашвили прокомментировал своё поведение в матче против "Уфы" (1:2) в рамках 23 тура РПЛ.

Фото: РПЛ