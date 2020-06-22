Напомним, что в первом тайме выступающий в центре поля футболист сбил в своей штрафной Кротова, после чего "Уфа" открыла счёт, забив с пенальти. После этого Тетрашвили получил жёлтую карточку за неспортивное поведение, а затем был удалён за брань в адрес арбитра - об этом сообщал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
- К сожалению, не совладал с эмоциями. Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал по этому поводу. Хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и всеми, кто видел мое поведение. Я очень переживал после удаления, не спал всю ночь, долго думал над поступком, - приводят РИА Новости слова Тетрашвили.
Отметим, что теперь Тетрашвили грозит дисквалификация от двух до четырёх матчей. В текущем сезоне футболист 22 матча и сделал два ассиста.
"Я "привез" пенальти, подвел команду, сильно переживал". Игрок "Тамбова" извинился за своё поведение
Игрок "Тамбова" Гурам Тетрашвили прокомментировал своё поведение в матче против "Уфы" (1:2) в рамках 23 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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