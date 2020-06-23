О переходе в клуб из Казахстана 35-летний бразилец объявил в своём "инстаграме".
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом.
"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.
Вагнер Лав объявил о переходе в "Кайрат"
Бразильский форвард Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском "Кайрате".
Фото: Globo Esporte
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