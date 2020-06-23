«Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьёзного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но тем не менее где-то поймал. Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста. Команда сдает анализы завтра", - цитирует Балашова "Рейтинг букмекеров".
Из-за случаев заражения на краантин были отправлены "Ростов" и "Динамо". Также сообщалось, что заразившийся COVID-19 есть и в "Уфе". Тем не менее, уфимцы свой матч 23-го тура провели основным составом, победив "Тамбов" со счётом 2:1.
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Источник: гендиректор тульского "Арсенала" сдал положительный тест на коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сдал тест на коронавирус, результат был положительным.
Фото: Tula-Football
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