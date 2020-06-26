Прядкин прокомментировал матчи 24-го тура с участием "Динамо", "Оренбурга" и "Ростова"

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчами 24-го тура РПЛ, в которых принимают участие клубы с заболевшими футболистами.

Фото: РИА Новости