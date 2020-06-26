- "Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила РФС о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке.
"Ростов" сообщил лиге о готовности провести матч против "Арсенала". Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами.
В течение недели игроки "Динамо" находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня, - цитирует Прядкина официальный сайт лиги.
Прядкин прокомментировал матчи 24-го тура с участием "Динамо", "Оренбурга" и "Ростова"
Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчами 24-го тура РПЛ, в которых принимают участие клубы с заболевшими футболистами.
Фото: РИА Новости
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