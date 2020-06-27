"У нас жесткий регламент поведения игроков, тренеров и персонала, который имеет отношение к организации тренировок и матчей. Вы видели, как дезинфицируется стадион, как дезинфицируется база. Пока мы не видим необходимости в изоляции команды на базе. Будем соблюдать все установленные в клубе стандарты, чтобы минимизировать риски", - цитирует Медведева "Р-Спорт".
Ранее стало известно, что клубы РПЛ попросили Роспотребнадзор смягчить условия карантина в случае выявления случаев заражения коронавирусом.
Отметим, что на прошлой неделе на базе изолировались футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива".
"Зенит" после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков.
Медведев отметил, что "Зенит" не намерен изолироваться на базе
Генеральный директор петербургского клуба рассказал, что команда не будет изолироваться на клубной базе.
Фото: © ФК "Зенит"
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