"Вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации", - приводит ТАСС слова Фетисова.
После 24 туров РПЛ "Крылья Советов" занимают последнюю строчку чемпионата. Завтра волжане сыграют против "Локомотива" в рамках 25-го тура.
Напомним, что Божовича в самарской команде сменил Андрей Талалаев.
Стало известно, что Божович отказался от части компенсации за увольнение из "Крыльев"
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал увольнение Миодрага Божовича с поста главного тренера команды.
Фото: РПЛ
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