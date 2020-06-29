Официально: "Оренбургу" засчитали техническое поражение в матче с "Краснодаром"

КДК присудил "Оренбургу" техническое поражение за неявку на встречу 44-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Фото: ФК "Оренбург"

Напомним, что за день до встречи в "Оренбурге" были обнаружены заболевшие коронавирусом.



На данный момент клуб не получил разрешения от Роспотребнадзора сыграть 1 июля матч с "Уралом" в рамках 25-го тура РПЛ. Таким образом клубу грозит второе автоматическое поражение.



Ранее РФС внёс поправки в регламент, согласно которым команда, пропустившая два матча в сезоне, снимается с соревнований.