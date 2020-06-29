"Сложно сейчас прогнозировать исход матчей, тем более в дерби. Я думаю, что вечеринка будет похожа на кофе без кофеина. Футбол без болельщиков теряет свою сущность. Я видел, что "Ростов" сыграл матч молодежью. Это полностью искажает дух соревнований на таком уровне", - сказал Рианчо.
Также специалист дал свой прогноз на эту встречу.
"Полагаю, увидеть тенденцию последних матчей в дерби. 1:0, 2:1 — "Спартак" победит", - приводит слова Рианчо Sport24.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 июня на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 24 турах 37 очков.
Подопечные Доменико Тедеско идут на 6-й строчке с 32 набранными баллами в активе.
Рианчо - о матче ЦСКА - "Спартак": это будет вечеринка, похожая на кофе без кофеина
Бывший тренер красно-белых Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: СЭ
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