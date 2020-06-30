"Я пожалел о своем поступке очень быстро, а после принес ребятам свои извинения", - цитирует Гончаренко Sport24.
Напомним, Гончаренко после игры с питерским клубом уехал в Беларусь. В СМИ сообщалось, что специалист намерен уйти в отставку. Позже Гончаренко вернулся в Москву приступил к работе.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав в 25 турах 40 очков.
Гончаренко - об отъезде в Беларусь: я пожалел о своем поступке и принес ребятам извинения
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сожалеет, что уехал в Беларусь после поражения от "Зенита" (0:4).
Фото: СЭ
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