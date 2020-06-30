Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
"Спорные решения тоже были. Не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык к тому, что судят не в нашу сторону. Посмотрим, что сегодня вечером скажут эксперты. Очень интересно послушать их", - цитирует Джикию Sport24.
"Спартак" после 25 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
Джикия: судейство как всегда не в пользу "Спартака"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о судействе в матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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