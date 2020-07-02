Арбитр Виталий Мешков долго не мог принять решение в одном из эпизодов. В итоге он несколько раз пересматривал видеоповтор. Из-за длительной паузы судья добавил к матчу более 15 минут. В общей сложности встреча продолжалась 111 минут, что стало рекордом для РПЛ.
"Если рука в неестественном положении и увеличивает площадь тела, это нарушение. VAR вмешался, это хорошее и правильное решение судьи. Но единственный вопрос - мы не очень рады тому, сколько времени это заняло. От момента с игры рукой до пенальти прошло более 8 минут, это неприемлемо в профессиональном футболе. Это сложный момент, было сложно понять, было ли нарушение и после того, как прошла Проверка первый раз, началась вторая - на предмет офсайда. В целом я недоволен тем, сколько времени прошло", - приводит слова Кашшаи спортивный журналист Сергей Егоров.
В уже добавленное время "Ростов" сумел отыграться, реализовав пенальти. Встреча закончилась со счётом 1:1.
"Недоволен тем, сколько времени прошло". Кашшаи оценил работу судей на матче "Ростова" с "Краснодаром"
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признался, что был недоволен заминкой, которая произошла в конце матча 25-го тура РПЛ "Ростов" - "Краснодар".
Фото: ФК "Ростов"
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