- Мелкадзе не может играть. У нас в арендном соглашении прописано, что он не выйдет на поле в матче против "Спартака". Для его выхода надо заплатить то ли 3 млн, то ли 5 млн рублей - точно не помню. Но у "Тамбова" нет столько свободных денег, – цитируют Худякова Известия.
Матч состоится сегодня. Начало в 18.30 по мск.
В нынешнем сезоне Георгий Мелкадзе провел за "Тамбов" в РПЛ 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Нападающий является воспитанником красно-белых. Он выступает за "Спартак" с 2014 года. Больше матчей форвард провел за вторую команду. Ранее сообщалось, что после аренды из "Тамбова" Мелкадзе вернется в основу, так как главный тренер Доменико Тедеско хочет видеть его в команде.
Худяков: для выхода Мелкадзе против "Спартака" надо заплатить. У "Тамбова" нет столько денег
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что нападающий Георгий Мелкадзе, который принадлежит "Спартаку", не сыграет против красно-белых.
Фото: ФК "Тамбов"
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