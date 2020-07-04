Отец и агент игрока подтвердил интерес португальского клуба к 25-летнему футболисту.
"У меня состоялась встреча со "Спортингом", где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне", - приводит слова Вамберто "Спорт-экспресс".
По словам Вамберто, сейчас Вандерсон сосредоточен на окончании сезона в РПЛ. Однако отметил, что существует вероятность смены клуба в летнее межсезонье.
Вандерсон перешел в "Краснодар" в 2017 году из австрийского "Зальцбурга".
В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 23 матчах, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Трансферная стоимость Вандерсона оценивается в 9 млн евро.
Агент Вандерсона подтвердил интерес "Спортинга" к игроку
Сегодня появилась информация, что "Спортинг" и "Эвертон" заинтересованы в услугах полузащитника "Краснодара" Вандерсона.
Фото: © ФК "Краснодар"
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