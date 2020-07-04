Агент Вандерсона подтвердил интерес "Спортинга" к игроку

Сегодня появилась информация, что "Спортинг" и "Эвертон" заинтересованы в услугах полузащитника "Краснодара" Вандерсона.

Фото: © ФК "Краснодар"