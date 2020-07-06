В составе "Тамбова" по голу забили Чуперка, Грицаенко и Обухов. У "Спартака" отличились Бакаев и Ларссон.
"Мы реально понимали, что без Мелкадзе будет тяжело. Потому что еще за день до матча неважно себя почувствовал еще один наш нападающий Костюков. Решили, что лучше его поберечь.
Нам отступать некуда. Я был бы рад и одному очку, но ребята просто молодцы, что сотворили победу над "Спартаком". Теперь надо перенести этот позитивный заряд на оставшиеся матчи", - приводят слова Худякова "Известия".
"Тамбов" набрал 28 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 32 баллами остается на 6-й строчке.
В матче следующего тура "Тамбов" сыграет с "Ахматом". Встреча пройдёт во вторник.
Директор "Тамбова": нам отступать некуда. Я был бы рад и одному очку в матче со "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу над "Спартаком" (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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