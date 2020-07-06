Экс-форвард "Арсенала" подтвердил, что ведёт переговоры со "Спартаком"

Игрок "Тулузы" Яя Саного может продолжить карьеру в России.
Фото: Panoramic
Ранее сообщалось, что москвичи предложили 27-летнему французу контракт по схеме "2+1" с зарплатой 1,5 млн евро. В прошедшем сезоне Лиги 1 француз сыграл в 16 матчах за "Тулузу" и забил 4 гола.

"Спартак"? Это может быть вариантом. Идут обсуждения. Есть и другие клубы. "Спартак", "Динамо" тоже интересуется", - приводит слова игрока France Football.


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Теги: Саного Спартак Российские трансферы
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